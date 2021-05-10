نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
اخبار رياضية > الهلال يحتفي بوصول محترفه “غوميز” للهدف رقم 100
10/05/2021   5:30 م

الهلال يحتفي بوصول محترفه “غوميز” للهدف رقم 100

+ = -
690

احتفى لاعبو فريق الهلال، والجهاز الفني، ورئيس مجلس الإدارة فهد بن نافل، بوصول المحترف الفرنسي بافيتيمبي غوميز، إلى الهدف رقم 100 بقيمص الفريق.

ونشر حساب الهلال، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صوراً من احتفال اللاعبين والجهاز الفني ورئيس النادي، وعلق عليها: “احتفلنا بالأسد بعد تسجيله 100 هدف”.

وسجل غوميز، هدفين في فوز الهلال على الشباب بخمسة أهداف مقابل هدف في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الجمعة الماضي.

وأحرز بافيتيمبي غوميز 100 هدف وصنع 17 تمريرة حاسمة خلال 126 مباراة بقميص الهلال،في مختلف المسابقات منذ قدومه في صيف عام 2018 قادماً من جالطة سراي التركي.

الهلال يحتفي بـ"غوميز"

الهلال يحتفي بـ"غوميز"

الهلال يحتفي بـ"غوميز"

وفق “أخبار 24”.

الهلال يحتفي بوصول محترفه “غوميز” للهدف رقم 100

اخبار رياضية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885152729.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.