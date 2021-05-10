شرطة القصيم تقبض على 4 مواطنين تباهوا بإطلاق النار ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي

أكد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم، المقدم بدر السحيباني، اليوم (الإثنين)، أن الجهات الأمنية نجحت في القبض على 4 مواطنين، لإطلاقهم النار من سـلاح ناري، والتباهي بذلك وتوثيقه ونشره في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن المتهمين في العقدين الثالث والرابع من العمر، مشيرًا إلى أنه ضبط بحوزتهم سلاحان ناريان من نوع رشـاش ومسـدس وطلقات نارية، وسـلاح أبيض، وأقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، ومسكر، ومبلغ 28.5 ألف ريال. وفق “أخبار 24”.
وأوضح أنه جرى إيقافهم، واتُّخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.