نائب وزير “الحج والعمرة”: استهدفنا تحسين تجربة المعتمر.. وهذه أسباب الضغط على تطبيقي “اعتمرنا” و”توكلنا”

أشاد نائب وزير الحج والعمرة، الدكتور عبد الفتاح مشاط، اليوم الإثنين، بتكاتف الجهود من كافة الجهات منذ بداية الشهر الكريم وحتى الآن في إنجاح موسم العمرة خلال شهر رمضان رغم ظروف الجائحة.
وأكد خلال وجوده في الحرم المكي لقناة الإخبارية، أن نقاط الفرز ساهمت في إيجاد مزيد من التنظيم خلال موسم العمرة، مشيرًا إلى أنه تم وضع إمكانية استخراج تراخيص في الفنادق الموجودة بالمنطقة المركزية.
وذكر أن الاعتماد على الارتباط التقني بين “توكلنا” و”اعتمرنا” للحصول على تصريح العمرة أو الصلاة، أسهم في خفض الضغط على كلا التطبيقين في بداية الشهر، إلا أن الطلب ارتفع في الأيام الأخيرة من رمضان، مما خلق بعض الصعوبات لمن يحاولون الحصول على تصاريح. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أن تطبيق “اعتمرنا” قادر على مقاومة الضغط التقني وجار تطويره ليكون على مستوى أفضل، مؤكدًا أن الوزارة تعمل على تطويع التقنية لخدمة الحجاج والمعتمرين مستقبلًا.
وأبان أن خطة العمرة لهذا العام كانت تستهدف تجربة المعتمر على مستوى الإجراءات أو الخدمات التي يجدها.