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أخبار محلية > طقس الثلاثاء: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة
10/05/2021   11:21 م

طقس الثلاثاء: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة

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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ (الثلاثاء) هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدد من مناطق المملكة.

وأوضح المركز أن الحالة المطرية المصحوبة بزخات من البرد تشمل مرتفعات نجران، وجازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة.

ويتوقع المركز تكون سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق القصيم، والرياض، وحائل، وتبوك، والحدود الشمالية. وفق “أخبار 24”.

ويمكن أن تصل أعلى درجة حرارة إلى 42 درجة مئوية في مكة المكرمة، فيما تصل أدنى درجة حرارة إلى 17 درجة مئوية في أبها.

طقس الثلاثاء: هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على بعض مناطق المملكة

أخبار محلية
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