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أخبار محلية > “الجوازات”: الهوية الوطنية وثيقة لا تُمكّن حاملها من السفر إلى دول الخليج
11/05/2021   12:03 م

“الجوازات”: الهوية الوطنية وثيقة لا تُمكّن حاملها من السفر إلى دول الخليج

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وجّهت المديرية العامة للجوازات تنويهات للمواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، خلال الفترة المقبلة، بشأن جواز السفر والهوية الوطنية.

وذكرت المديرية أن الهوية الوطنية وثيقة إثبات للمواطنين داخل المملكة فقط، ولا تُمكّن حاملها من السفر إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مشددة على ضرورة التأكد قبل السفر من أن المدة المتبقية في جواز السفر لا تقل عن 3 أشهر للدول العربية و6 أشهر للدول الأخرى.

كما نبهت أيضًا بضرورة الاطّلاع على أنظمة وتعليمات وثائق السفر من خلال زيارة موقعها الإلكتروني الرسمي الذي يسهل على المرء إصدار أو تجديد جواز السفر.

"الجوازات": الهوية الوطنية وثيقة لا تُمكّن حاملها من السفر إلى دول الخليج "الجوازات": الهوية الوطنية وثيقة لا تُمكّن حاملها من السفر إلى دول الخليج

وفق “أخبار 24”.

“الجوازات”: الهوية الوطنية وثيقة لا تُمكّن حاملها من السفر إلى دول الخليج

أخبار محلية
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