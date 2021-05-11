محاضرة محطات تاريخية في حياة سمو سيدي ولي العهد رعاه الله

بمناسبة الذكرى الرابعة لمبايعة سمو سيدي ولي العهد رعاه الله أقيمت محاضرة بعنوان محطات تاريخية في حياة سمو سيدي ولي العهد رعاه الله في إثنينية الذييب بالعاصمة الرياض الليلة عبر تطبيق زوم يلقيها فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي عضو برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي وأدار اللقاء الأستاذ الإعلامي تركي الناصر بتنسيق الأستاذ مهند محمد وتصوير الأستاذ خلف الخليفة .
وقد أستهل الشيخ العقيلي محاضرته بالسلام والتحية لجميع المتابعين وأكد أن المحطات التاريخية لسمو سيدي ولي العهد كبيرة جدًا جدًا جدًا ولا يمكن الإلمام بها في محاضرة أو محاضرات وإنما يكفي من السوار ما أحاط بالمعصم ، وتكلم الشيخ العقيلي عن نسب سمو سيدي ولي العهد وعن نشأته ودراسته و ووظائفه وأبرز إنجازاته بأسلوب شيق نترككم معه عبر هذا الرابط في اليوتيوب