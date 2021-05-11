نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار الخرج > مجتمع الخرج > محاضرة محطات تاريخية في حياة سمو سيدي ولي العهد رعاه الله
11/05/2021   12:06 م

محاضرة محطات تاريخية في حياة سمو سيدي ولي العهد رعاه الله

+ = -
677

بمناسبة الذكرى الرابعة لمبايعة سمو سيدي ولي العهد رعاه الله أقيمت محاضرة بعنوان محطات تاريخية في حياة سمو سيدي ولي العهد رعاه الله في إثنينية الذييب بالعاصمة الرياض الليلة عبر تطبيق زوم يلقيها فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي عضو برنامج سمو سيدي ولي العهد لإصلاح ذات البين التطوعي وأدار اللقاء الأستاذ الإعلامي تركي الناصر بتنسيق الأستاذ مهند محمد وتصوير الأستاذ خلف الخليفة .

وقد أستهل الشيخ العقيلي محاضرته بالسلام والتحية لجميع المتابعين وأكد أن المحطات التاريخية لسمو سيدي ولي العهد كبيرة جدًا جدًا جدًا ولا يمكن الإلمام بها في محاضرة أو محاضرات وإنما يكفي من السوار ما أحاط بالمعصم ، وتكلم الشيخ العقيلي عن نسب سمو سيدي ولي العهد وعن نشأته ودراسته و ووظائفه وأبرز إنجازاته بأسلوب شيق نترككم معه عبر هذا الرابط في اليوتيوب

 

محاضرة محطات تاريخية في حياة سمو سيدي ولي العهد رعاه الله

أخبار الخرج, مجتمع الخرج
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885152859.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.