“سرور” يعلق على توقيع “ماريغا” للهلال: كم يساوي عقد ماجد عبدالله اليوم؟

علق نجم فريق النصر والمنتخب الوطني السابق، هاشم سرور، على انتقال المهاجم المالي موسى ماريغا، إلى صفوف فريق الهلال، لمدة 3 مواسم مقبلة.
وقال “سرور” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “إذا كان ماريغا بـ90 مليون.. كم يساوي عقد ماجد عبدالله لوكان اليوم موجود؟!.. الله يزيد موسى وكل من حصل على نصيب اللهم لا حسد، ولكنها محاكات بين الأمس واليوم فقط”.
وأوضح “سرور”: “من تاريخ الأسطورة.. أول هدف لماجد عبدالله مع نادي النصر في الدوري الممتاز 1397هـ ضد نادي الوحدة وانتهت المباراة بالتعادل (1/ 1)”. وفق “أخبار 24”.
وواصل “سرور”: “أول هدف دولي لماجد عبدالله مع المنتخب كان ضد باكستان في دورة الصداقة عام1398هـ، وكان قبلها سجل هدف في لقاء ودي مع المنتخب ضد نادي بنفيكا البرتغالي”.