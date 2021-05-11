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اخبار رياضية > بالفيديو.. “آل معمر” يحسم الجدل بشأن مصير بيتروس وأمرابط وحمدالله ومدرب النصر مينيز
11/05/2021   12:16 م

بالفيديو.. “آل معمر” يحسم الجدل بشأن مصير بيتروس وأمرابط وحمدالله ومدرب النصر مينيز

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تحدث رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، عن مصير عدد من اللاعبين في الفريق الأول، وأيضًا حسم مصير المدير الفني مانو مينيز، خلال الفترة المقبلة.

وقال “آل معمر” خلال حلوله ضيف ًا على برنامج “كورة”: “من لديه عقد مستمر مع النادي سيستمر بنسبة 95%، وسيكون هناك تقييم نهاية الموسم للاعبين المنتهية عقودهم”.

وأوضح: “حارس الفريق براد جونز، سيخضع للتقييم مع نهاية الموسم، لأن عقده سينتهي، ولكن بيتروس مستمر مع الفريق، وأمرابط سيخضع تحت التقييم أيضاً، وعن حمدالله فهو مُستمر”.

وواصل “آل معمر”: سيتم النظر في إصابة بيتي، في حال طالت مدة غيابه سيكون هناك البديل الأفضل.. ومانو مينيز تابع ماشاريبوف وقرر إكمال اللاعب مع الفريق”. وفق “أخبار 24”.

وذكر “آل معمر”: “تم اختيار مانو مينيز بدقة عالية وتوجهنا في التوقيع معه كان بناءً على نية مسبقة للتوقيع مع مدرب لاتيني، مشيرًا: “مانو مينيز مُستمر معنا”.

بالفيديو.. “آل معمر” يحسم الجدل بشأن مصير بيتروس وأمرابط وحمدالله ومدرب النصر مينيز

اخبار رياضية
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