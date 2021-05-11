بالفيديو.. “آل معمر” يحسم الجدل بشأن مصير بيتروس وأمرابط وحمدالله ومدرب النصر مينيز

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، عن مصير عدد من اللاعبين في الفريق الأول، وأيضًا حسم مصير المدير الفني مانو مينيز، خلال الفترة المقبلة.
وقال “آل معمر” خلال حلوله ضيف ًا على برنامج “كورة”: “من لديه عقد مستمر مع النادي سيستمر بنسبة 95%، وسيكون هناك تقييم نهاية الموسم للاعبين المنتهية عقودهم”.
وأوضح: “حارس الفريق براد جونز، سيخضع للتقييم مع نهاية الموسم، لأن عقده سينتهي، ولكن بيتروس مستمر مع الفريق، وأمرابط سيخضع تحت التقييم أيضاً، وعن حمدالله فهو مُستمر”.
وواصل “آل معمر”: سيتم النظر في إصابة بيتي، في حال طالت مدة غيابه سيكون هناك البديل الأفضل.. ومانو مينيز تابع ماشاريبوف وقرر إكمال اللاعب مع الفريق”. وفق “أخبار 24”.
وذكر “آل معمر”: “تم اختيار مانو مينيز بدقة عالية وتوجهنا في التوقيع معه كان بناءً على نية مسبقة للتوقيع مع مدرب لاتيني، مشيرًا: “مانو مينيز مُستمر معنا”.
#مسلي_آل_معمر رئيس مجلس إدارة نادي “النصر:
نحترم اللاعب “سعد بقير” ولكن لم يُطرح اسمه ،وحتى الآن لم ندخل في مفاوضات مع أي لاعب ،ولكننا سنحتاج لصفقات نوعية “تصنع الفارق”#كورة_روتانا pic.twitter.com/wddD35TUQk
— برنامج كورة (@korarotana) May 10, 2021
رئيس نادي “النصر”:
لهذه الأسباب تم اختيار البرازيلي “مانو مينيز” لقياد “النصر”#كورة_روتانا pic.twitter.com/OZe3TN4MNX
— برنامج كورة (@korarotana) May 10, 2021