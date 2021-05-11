الأمير خالد بن سلمان: المملكة ستبقى إلى جانب العراق بأخوة من القلب وبشراكة لا تنضب

أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أن المملكة ستبقى إلى جانب العراق بأخوة من القلب وبشراكة لا تنضب، معربًا عن سعادته بما شاهده ولمسه من حفاوة الاستقبال خلال زيارته إلى العراق.
وأوضح أنه استعرض مع الرئيس العراقي برهم صالح، العلاقات الأخوية بين البلدين، وما يُبذل في سبيل النهوض بها.
وأضاف أنه التقى خلال الزيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، ووزير الدفاع جمعة عناد الجبوري، مبينًا أنه بحث خلال اللقاءات آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين، وما يجمعهما من روابط الأخوة والعروبة والمصير المشترك. وفق “أخبار 24”.