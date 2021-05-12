ظاهرة فلكية نادرة تزين سماء مكة في أول أيام العيد

أعلنت الجمعية الفلكية بجدة، أن سماء مكة المكرمة ستشهد يوم غدٍ (الخميس)، تعامد كوكب الزهرة مع الكعبة المشرفة، في ظاهرة فلكية استثنائية.
وأوضح رئيس الجمعية، المهندس ماجد أبو زاهرة، أن آخر مرة حدثت فيها هذه الظاهرة كان في 26 مارس من العام الماضي، لافتاً إلى أن تعامد كوكب الزهرة سيحدث عند الساعة 01:08 بعد الظهر بالتوقيت المحلي.
وأضاف أن الكوكب سيكون على ارتفاع 89,54,41 درجة، ولن يتم مشاهدة بالعين المجردة؛ نظراً لحدوثها نهاراً والشمس في قمة إشراقها. وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن ميل الكوكب سيكون مطابقاً تقريباً لخط عرض مكة المكرمة، إلا أن ذلك لا يتكرر بشكل دائم، نظراً لعوامل مدارية تؤثر في طول الفترة التي يتغير ميله، لذلك فإن ظاهرة تعامد الزهرة نادرة.