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أخبار محلية > بعد مبادرة الملك وولي العهد.. تعرّف على الأعضاء التي يجوز للأحياء والمتوفين دماغياً التبرع بها
12/05/2021   4:15 م

بعد مبادرة الملك وولي العهد.. تعرّف على الأعضاء التي يجوز للأحياء والمتوفين دماغياً التبرع بها

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بيّنت وزارة الصحة الأعضاء التي يجوز التبرع بها، موضحةً أن عملية التبرع يمكن أن تتم من أشخاص على قيد الحياة أو متوفين دماغياً.

وذكرت الوزارة أنه يمكن للمتوفين دماغياً التبرع بالكليتين والكبد والرئتين والقلب والبنكرياس والقرنية وصمامات القلب، بينما يُسمح للمتبرعين الأحياء بالتبرع بكلية واحدة، أو جزء من الكبد، أو نخاع العظام.

وأكدت أن التبرع بالأعضاء يمكن أن يكون وسيلة لإنقاذ حياة آخرين تلفت بعض أعضائهم جرَّاء مرض أو تعرضهم لحادث، داعية الراغبين في التبرع إلى التسجيل عبر الموقع الإلكتروني المخصص لذلك. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بادرا بالتسجيل في برنامج التبرع بالأعضاء، التابع للمركز السعودي للتبرع بالأعضاء، كما تبعهم في ذات الخطوة عدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين.

بعد مبادرة الملك وولي العهد.. تعرّف على الأعضاء التي يجوز للأحياء والمتوفين دماغياً التبرع بها

أخبار محلية
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