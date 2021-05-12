أشياء بسيطة تساعدك في إبطاء شيخوخة الدماغ وتجنب الخرف

يُعاني الكثير من كبار السن من الشيخوخة والخرف، ولكي يتجنب المرء تعرضه لهذا الأمر مع تقدمه في العمر يجب أن يتبع بعض الطرق التي تساعد في إبطاء شيخوخة الدماغ، ومنها تجنب زيادة الوزن.
واكتُشِف في وقت سابق أن هناك علاقة بين زيادة الوزن وبين انخفاض القدرات الفكرية، لذلك يجب الحفاظ على وزن صحي لإبطاء الشيخوخة، كما ينصح بالتحرك أكثر، لأن النشاط البدني مفيد للدماغ، بينما يزيد الخمول من خطر الإصابة بالخرف.
ويفضل أن يهتم المرء بتناول الفواكه والخضروات والثمار والبقوليات والمكسرات والحمضيات وزيت الزيتون والأسماك، كما يجب على الإنسان، وفقا لصحيفة “Svenska Dagbladet” السويدية، أن يهتم بالنوم لساعات كافية.
ونصحت دراسات بألا يقل نوم الفرد عن 7 ساعات في اليوم، لأن النوم أقل من 6 ساعات في عمر 50-60 عاما يزيد من خطر الإصابة بالخرف، بجانب الاهتمام بنبيت الأمعاء، خاصة أن 90% من هرمون السيروتونين، المهم جدا للصحة النفسية، ينتج في الأمعاء. وفق “أخبار 24”.
ويجب أن يهتم المرء أيضا بتعلم أشياء جديدة طوال الحياة، إذ يساعد ذلك في تكوين خلايا دماغية جديدة، مما يخفض من خطر تدهور القدرات المعرفية، كما يجب أن يحرص الإنسان على تقليل الإجهاد والالتهابات في الجسم، وكذلك يهتم بتحسين علاقاته مع أفراد الأسرة، لأن الحالة النفسية الجيدة تؤثر إيجابيًا في صحة الدماغ.