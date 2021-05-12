“الشؤون الإسلامية” توجّه الدعاة ومنسوبي المساجد بالتحذير من جمع التبرعات لجهات خارجية

وجّهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، اليوم (الأربعاء)، الدعاة ومنسوبي المساجد والجمعيات الدعوية، بالتحذير من جمع التبرعات لجهات خارجية عبر الإنترنت، وغيرها من وسائل التواصل الاجتماعي.
ودعت الوزارة الدعاة ومنسوبي المساجد إلى التحذير من جهات مجهولة داخل المملكة وخارجها تدعو إلى جمع التبرعات لجهات خارجية عبر الإنترنت.
الجدير بالذكر أن تحذيرات الوزارة تأتي بعد بيان رئاسة أمن الدولة التحذيري الخاص بجمع التبرعات لجهات خارجية، وتحقيقاً لرسالتها الدعوية والإرشادية لحماية المجتمع. وفق “أخبار 24”.