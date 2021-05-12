فهد بن نافل: هناك محاولات مفتعلة لتشتيت الهلال خارج الملعب وهذه رسالتي للجماهير

قال رئيس مجلس إدارة الهلال، فهد بن نافل، إن الفريق أمامه 4 مباريات بمثابة نهائيات مصيرية وغايته الفوز بها جميعها من أجل التتويج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح أن محاولات افتعال موضوعات غير دقيقة لتشتيت الهلال بدأت تتزايد، مبيناً أن الكثير من وسطاء اللاعبين وغيرهم يستخدمون طرقاً ملتوية لتسويق موكليهم للاعبين، وأبرزها الزج باسم الهلال زيفاً، أو افتعال حملات إعلامية لتحقيق أهدافهم.
وأشار إلى أن كل ما يُثار لتشتيت الفريق غاياته معروفة، وأهداف الهلال واضحة وهي الفوز بالمباريات كلها، موجهاً رسالة إلى جماهير الفريق بالاستمرار في دعم الهلال والوقوف ضد كل مَن يهدف لتحقيق مصالحه الشخصية على حساب النادي. وفق “أخبار 24”.