“كاريلي” يوجه رسالة قوية للهلال: سنقاتل حتى آخر جولة من أجل لقب الدوري

أعرب المدير الفني لفريق الاتحاد، البرازيلي فابيو كاريلي، عن سعادته بأداء فريقه، في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.
وقال “كاريلي” في تصريحات لصحيفة “Lance” البرازيلية: “”سعيد بالأداء الذي قمنا به وخصوصا في الدور الثاني من الدوري.. أصبح الفريق اكثر توازنا.. عانينا بشكل أقل من الغيابات وهو أمر أضر بنا مع بداية الدوري”.
وتابع “كاريلي”: “نجح فريقنا في الحصول على قوة دفاعية جيدة؛ نحن أقل فريق تعرض للخسائر في البطولة، أقل حتى من متصدري الجدول”.
وأوضح: “كاريلي”: “سنواصل العمل ونقاتل من أجل المباريات الأربع الأخيرة ولتقديم أداء جيد.. والحصول على مقعد أسيوي.. مازلنا نكافح من أجل اللقب حتى آخر جولة، والفارق خمس نقاط ومتبقي 12 نقطة هي محل النزاع”. وفق “أخبار 24”.
ويحتل فريق الاتحاد المركز الثاني في جدول ترتيب فرق أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، برصيد 46 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن الهلال المتصدر.