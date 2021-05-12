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أخبار محلية > “شؤون الحرمين” تعلن إمامي وخطيبي صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام والمسجد النبوي
13/05/2021   2:54 ص

“شؤون الحرمين” تعلن إمامي وخطيبي صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

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كشفت الرئاسة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، عمن سيؤم ويخطب في المصلين خلال صلاة عيد الفطر المبارك بالحرمين الشريفين.

وأعلنت الرئاسة أن الدكتور صالح بن حميد سيكون هو إمام وخطيب صلاة عيد الفطر في المسجد الحرام، فيما سيؤم ويخطب في المصلين بالمسجد النبوي الشيخ أحمد بن طالب بن حميد.

وأوضحت أن صلاة عيد الفطر المبارك ستقام في الحرم المكي في تمام الساعة السادسة من صباح اليوم (الخميس)، فيما ستقام في الحرم المدني في تمام الساعة 5:54 صباحاً.

إمام وخطيب صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام

وفق “أخبار 24”.

“شؤون الحرمين” تعلن إمامي وخطيبي صلاة عيد الفطر بالمسجد الحرام والمسجد النبوي

أخبار محلية
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