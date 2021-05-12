أجرى وزير النقل المهندس صالح الجاسر، أمس (الأربعاء) زيارة تفقدية لمطاري الملك خالد الدولي بالرياض والملك عبدالعزيز بجدة، برفقة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج.
وجاءت زيارة وزير النقل لمطاري جدة والرياض للوقوف على آخر الترتيبات والاستعدادات والتجهيزات وما اتخذ من تدابير بالتعاون مع الجهات الأمنية، استعداداً لعودة الطيران الدولي بعد اعتماد قرار رفع تعليق سفر المواطنين بدءاً من الساعة الواحدة من صباح يوم الإثنين المقبل.
من جانبه، أكد الوزير صالح الجاسر أنه سعد بما رآه من جاهزية وتكامل الإجراءات الاحترازية خلال زيارته التفقدية للمطارين، متمنياً من جميع المسافرين الالتزام بالتعليمات اللازمة للحفاظ على المكتسبات التي تحققت.
وفق “أخبار 24”.