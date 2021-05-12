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أخبار المناطق > أظهرت الحرم كنقطة مضيئة.. صورة مبهرة لمكة المكرمة التقطها رائد فضاء فرنسي
13/05/2021   2:54 ص

أظهرت الحرم كنقطة مضيئة.. صورة مبهرة لمكة المكرمة التقطها رائد فضاء فرنسي

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التقط رائد فضاء فرنسي صورة مبهرة لمكة المكرمة من الفضاء في آخر ليالي شهر رمضان المبارك، أظهرت المسجد الحرام كنقطة مضيئة.

وعلق رائد الفضاء توماس ريكوست على الصورة التي التقطها من محطة الفضاء الدولية، بتمنيه أن تكون نهاية شهر رمضان نهاية سعيدة.

وأوضح توماس أن ضوء الحرم المكي كان ساطعاً جداً في الليل لدرجة أنه انتهى بتعريض ضوئي مفرط، مقدماً التهنئة للمسلمين بحلول عيد الفطر.

وفق “أخبار 24”.

أظهرت الحرم كنقطة مضيئة.. صورة مبهرة لمكة المكرمة التقطها رائد فضاء فرنسي

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