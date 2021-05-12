أظهرت الحرم كنقطة مضيئة.. صورة مبهرة لمكة المكرمة التقطها رائد فضاء فرنسي

التقط رائد فضاء فرنسي صورة مبهرة لمكة المكرمة من الفضاء في آخر ليالي شهر رمضان المبارك، أظهرت المسجد الحرام كنقطة مضيئة.
وعلق رائد الفضاء توماس ريكوست على الصورة التي التقطها من محطة الفضاء الدولية، بتمنيه أن تكون نهاية شهر رمضان نهاية سعيدة.
وأوضح توماس أن ضوء الحرم المكي كان ساطعاً جداً في الليل لدرجة أنه انتهى بتعريض ضوئي مفرط، مقدماً التهنئة للمسلمين بحلول عيد الفطر.
Mecca! So bright at night that it ended up overexposed, as I wanted to see the city lights too. Happy end of Ramadan!
La Mecque ! Elle brillait si fort que la photo est un peu surexposée, mais je voulais absolument qu’on voit les lumières de la ville. Joyeuse fête ! #EidMubarak pic.twitter.com/q7hYk4efm1
— Thomas Pesquet (@Thom_astro) May 12, 2021
وفق “أخبار 24”.