مفتي عام المملكة يهنئ خادم الحرمين وولي العهد بحلول عيد الفطر المبارك

هنأ مفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز آل الشيخ، خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والشعب السعودي الكريم، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ودعا المفتي الله العلي القدير أن يعيده عليهم أعواماً مديدة وهم يرفلون بالصحة والعافية، وأن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، ويعيد هذه المناسبة الكريمة على بلادنا المباركة وجميع الأمة الإسلامية ونحن جميعا في عز وتمكين.
وعبّر المفتي عن شكره لله على ما أنعم به على هذه البلاد من أمن وأمان ورغد عيش واستقرار، وذلك بفضل من الله تعالى ثم بتمسك قادة هذه البلاد بعقيدة التوحيد وتطبيق الشريعة وتعاليم الإسلام في جميع نواحي الحياة، وكذلك من تلاحم وترابط وطيد بين ولاة الأمر وأبناء هذا الشعب الوفي. وفق “أخبار 24”.