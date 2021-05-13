هنأ ولي العهد وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، منسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلاً المولى العلي القدير أن يعيده على الجميع أعواماً مديدة، والوطن بحال أفضل وأفضل.
وعبّر ولي العهد، خلال الاتصال المرئي، عن رغبته بنقل تحياته للجميع، متمنياً لهم التوفيق.
فيما نقل رئيس هيئة الأركان العامة، الفريق أول ركن فياض الرويلي تهنئة منسوبي القوات المسلحة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، ولولي العهد بعيد الفطر المبارك.
وأكد أن القوات المسلحة وبعد مرور خمس سنوات على انطلاق رؤية المملكة 2030 قد حققت بفضل الله ثم بدعم سموه قفزات نوعية وشاملة في مسيرة التطوير والجاهزية.
يذكر أن الاتصال المرئي تم بمشاركة كل من نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، وقادة أفرع القوات المسلحة، وكبار مسؤولي وزارة الدفاع.
#فيديو | سمو #ولي_العهد يعايد منسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول #عيد_الفطر المبارك.#واس pic.twitter.com/s6bg6NP22g
— واس الأخبار الملكية (@spagov) May 13, 2021
وفق “أخبار 24”.