ارتفاع المصابين إلى 9 أشخاص.. آخر مستجدات وتفاصيل “حـادث الخبر”

كشف أحد الإعلاميين آخر المستجدات حول حـادث الوميض الذي وقع في أحد مطاعم الخبر، وملابسات وتفاصيل هذا الحـادث، مبيناً أن الواقعة حدثت في مطعمين وليس مطعماً واحداً.
وأوضح مراسل قناة “الإخبارية”، أن أعداد المصابين ارتفعت إلى 9 أشخاص، مبيناً أن الشخص المتوفى هو مقيم من جنسية عربية، وجميع المصابين غادروا المستشفى بعد تلقيهم العلاج عدا حالتين تم تنويمهما.
وأضاف أن الحـادث وقع عند الساعة 12 ونصف تقريباً، وكان عبارة عن وميض تسبب في انفجـار أثر على المطعمين وهما في نفس المبنى، حيث وقع الحـادث في المنطقة الخلفية التي تضم صالتي الطعام والمطبخ.
وأشار إلى أن المطعم الذي وقع فيه الانـفجار قرر صاحبه إغلاقه بمناسبة عيد الفطر ومنح العاملين إجازة، مضيفاً أنه بعد مغادرة العمالة بساعات وقع الحـادث والمتوفى هو واحد منهم، كما أصيبت عائلة مكونة من سيدة وأطفالها كانوا في المطعم الآخر لكن إصابتهم كانت بسيطة. وفق “أخبار 24”.
وبين أن المطعم الذي حدث به الانفجـار يحتوي على خزان غاز مسال سعته ألفا متر، لكن الأرجح أن الانفـجار لم يقع نتيجة تسرب غاز من الخزان بل من إحدى أسطوانات الغاز، مشيراً إلى أن جميع الجهات المعنية تواجدت في الموقع ومنها هيئة مكافحة الفساد.
فيديو | مراسل #الإخبارية من #الخبر: تمت مباشرة حـادث انفجـار الغاز بمشاركة جميع الجهات ومن ضمنها #هيئة_الفساد pic.twitter.com/mvJmsaVI0B
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 13, 2021