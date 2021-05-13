سلطت دارة الملك عبدالعزيز، الضوء على مظاهر الاحتفال بعيد الفطر المبارك في المملكة قديمًا، مستعرضة لقطات تاريخية وثّقت فرحة المواطنين بهذا اليوم.
وذكر المواطن “عبدالله الدعيجي”، أن كل حارة كانت تخصص لها مشبًا في ليلة العيد، وينظم المواطنون حفلة ويؤدون تمثيليات بسيطة، بينما يقود الأطفال حوامة العيد لأخذ العيديات والهدايا.
كما ذكر مواطنون آخرون أن الأهالي في الحارات بعد صلاة العيد كانوا يتصافحون ويتسابقون لخدمة الغرباء، والغناء في الليل، فيما كانت مائدة الإفطار في الطائف تتكون من الملة والعسل والسمنة، فضلا عن ذبائح وأطعمة تثير البهجة بفرحة العيد.
وفق “أخبار 24”.