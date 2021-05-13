الأمير خالد الفيصل يستقبل أئمة وخطباء المسجد الحرام

استقبل أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان، في قصر الضيافة بمكة المكرمة، اليوم (الخميس)، عدداً من العلماء وأئمة وخطباء المسجد الحرام.
وهنأ أمير مكة الحضور بعيد الفطر المبارك، سائلاً الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع باليُمن والبركات.
من جهتهم، قدّم العلماء والمشايخ التهنئة لأمير المنطقة ونائبه بهذه المناسبة، سائلين الله أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان.
كما أشاد العلماء بنجاح الخطط التنفيذية في شهر رمضان المبارك لعام 1442هـ، التي أخذت في الاعتبار الحرص على خدمة قاصدي المسجد الحرام، وتسخير كل الإمكانات لأداء ضيوف الرحمن مناسكهم بأمن وسلامة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.
وفق “أخبار 24”.