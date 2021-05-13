شروط “واتساب” الجديدة تدخل حيز التنفيذ بعد يومين.. وهذا ما سيحدث إذا لم توافق عليها

تعتزم شركة “فيسبوك” إيقاف خدمات تطبيق “واتساب” لدى مستخدميه بشكل تدريجي، إذا لم يوافق المستخدم على شروط الخدمة الجديدة بحلول 15 مايو الجاري.
وسيُلاحظ مستخدمو التطبيق خلال هذه الأيام ظهور إشعارات دائمة تطلب منهم قبول شروط الخدمة الجديدة التي حددتها شركة فيسبوك، وسيحتاج المستخدمون إلى النقر فوقها لاستخدام واتساب مباشرة.
وستسمح الشركة للمستخدمين، في حال تجاهلهم شروط الخدمة، استخدم واتساب ولكن بشكل محدود مثل تلقي المكالمات أو الرد على الرسائل أو على المكالمات الفائتة، وبعد أسابيع قليلة ستُوقف الشركة هذه الوظائف.
وذكرت الشركة بحسب صحيفة “الغارديان” أن المستخدم لن يتمكن حينها من إرسال رسائل أو تلقي المكالمات أو الإشعارات، وسيتعين عليه الاختيار حينها إما قبول الشروط الجديدة، أو منعه فعلياً من استخدام واتساب نهائياً. وفق “أخبار 24”.
الجدير بالذكر أن الشروط الجديدة لواتساب أثارت جدلاً حين إعلانها في يناير الماضي، وذلك بعد أن أدعى البعض أن هذه الشروط ستمنح التطبيق الحق في قراءة رسائل المستخدمين وتسليم المعلومات إلى فيسبوك، لكن الشركة نفت صحة ذلك.