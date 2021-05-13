بالأرقام.. الأهلي يتفوق في تاريخ مواجهاته أمام القادسية

يستعد فريق الأهلي لمواجهة صعبة أمام القادسية، في إطار منافسات الجولة الـ 27 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
ويملك الأهلي 6 انتصارات من أصل 7 مباريات جمعته بنظيره القادسية في جدة خلال مشوارهما بدوري المحترفين.
وحقق الأهلي 6 انتصارات في جدة تنوعت ما بين الفوز بنتيجة “2ـ1″ و”2ـ0” و”3ـ0″، و”3ـ2″، فيما كان الفوز القدساوي الوحيد بهدفين دون مقابل. وفق “أخبار 24”.
ويتفوق الأهلي على القادسية بـ 12 انتصارًا في كل مواجهات دوري المحترفين، فيما فاز القادسية ثلاث مرات، ولم يحضر التعادل حتى الآن في هذه المواجهات.