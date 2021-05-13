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أخبار محلية > من ارتفاع 60م.. العلم السعودي يرفرف على أطول سارية بالباحة احتفالاً بالعيد
13/05/2021   7:45 م

من ارتفاع 60م.. العلم السعودي يرفرف على أطول سارية بالباحة احتفالاً بالعيد

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رفعت إمارة منطقة الباحة، الليلة الماضية، العلم الوطني على أطول سارية في المنطقة، وذلك احتفالاً بقدوم عيد الفطر المبارك.

ووثق المصور الفوتوغرافي، خميس العويفي، لحظة رفع العلم على السارية، كما رصد العلم السعودي وهو يرفرف على ارتفاع يقدر بنحو 60م.

يذكر أن إمارة المنطقة ستطلق، اليوم (الخميس)، ألعابًا نارية، بجوار مركز الملك عبدالعزيز الحضاري، عند الساعة 10 مساء، ضمن الاحتفالات بعيد الفطر. وفق “أخبار 24”.

 

من ارتفاع 60م.. العلم السعودي يرفرف على أطول سارية بالباحة احتفالاً بالعيد

أخبار محلية
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