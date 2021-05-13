الشيخ العقيلي في خطبتي العيد بالعاصمة الرياض الجهة المصرح لها بجمع التبرعات لخارج البلاد هي مركز الملك سلمان فقط

أكد فضيلة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن زيد العقيلي في خطبتي عيد الفطر المبارك على تقوى الله وعلى شكره على نعمه الدينية والدنيوية ومنها الاجتماع في هذه البلاد المطمئنة على هذه القيادة الرشيدة بزعامة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين .
مشيرًا في خطبتي العيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية في الجائحة لعل الله أن يرفعها ونعود متراصين في صلاتنا وإلى حياتنا الطبيعة داعيًا إلى أعمال البر والإحسان عبر المنصات والمراكز المرخص لها ومنها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وهي المنصة الوحيدة لإرسال التبرعات في الخارج ، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال وأن يعيد العيد علينا بصحة وعافية في ظل هذه القيادة الرشيدة ، مبتهلاً إلى الله بالنصرة والتمكين لجنودنا المرابطين على الحدود الجنوبية .