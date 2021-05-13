زار ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ صالح الفوزان، اليوم (الخميس)، لتهنئته بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ووثق مقطع فيديو لحظة استقبال الأمير محمد بن سلمان في منزل الشيخ الفوزان، بحضور عضو هيئة كبار العلماء، الشيخ عبدالسلام السليمان، وآخرين.
وتبادل ولي العهد خلال الزيارة أطراف الحديث مع المشايخ والعلماء، وسط التزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، ومنها ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي.
وكان الأمير محمد بن سلمان قد زار الشيخ ناصر الشثري في وقت سابق صباح اليوم، كما عايد منسوبي وزارة الدفاع بمناسبة حلول عيد الفطر .
وفق “أخبار 24”.