تدخل عدة قرارات أصدرتها جهات رسمية في المملكة، حيز التنفيذ اعتبارًا من اليوم (الخميس)، الذي يوافق أول أيام عيد الفطر المبارك، وتتمثل هذه القرارات فيما يلي :
التطعيم ضد كورونا في 3 أنشطة بلدية
اشترطت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تحصين العاملين في 3 أنشطة بلدية ضد فيروس كورونا الجديد، وذلك اعتبارًا من أول شوال الجاري، وشمل هذا القرار العاملين في المطاعم ومحلات بيع الأغذية، ومحلات الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية.
كما أتاحت الوزارة خيارا ثانيا للعاملين في هذه الأنشطة، الذين لا يريدون أخذ اللقاح، هو إلزامهم بإجراء فحص أسبوعي سلبي على نفقة المنشأة.
تحصين العاملين في مكاتب الاستقدام
اعتمدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الأول من شوال موعدًا لبدء تحصين جميع العاملين في مكاتب وشركات الاستقدام التي تمارس نشاط تأجير العمالة المنزلية لتقديم خدمات العمالة المنزلية المؤقتة، أو وجود نتيجة فحص (PCR) سلبية كل 7 أيام على نفقة المكتب للعاملين في هذه الأنشطة من غير المحصنين.
التنظيم الجديد لأوقات أعمال البناء في جدة
نبهت أمانة محافظة جدة في وقت سابق بصدور تنظيمات جديدة بشأن أوقات أعمال البناء للمشاريع الإنشائية، وهي تنص على أصحاب العقارات المجاورة قبل 3 أيام من البدء في أعمال الصب الخرساني العمل بثلاثة أيام، ولا يسمح بالعمل يوم الجمعة، وأن يكون العمل يوم السبت من الساعة الـ1 مساءً حتى الـ 6 مساءً.
بينما يكون في باقي الأيام من الساعة الـ6 صباحا حتى الـ6 مساءً، بينما يكون توقيت الأعمال التي تنتج ضوضاء تصل لـ 90 ديسيبلا من الساعة الـ 9 صباحا حتى الـ5 مساءً، وذلك لضمان توفير الحد المقبول من السلامة والراحة لساكني المباني المجاورة، كما يمكن منح تصاريح عمل طارئ في الحالات الطارئة.
مصدر القرار
إلزام العاملين بمحلات تجارة الجملة والتجزئة والمولات بلقاح كورونا
اشترطت وزارة التجارة على جميع العاملين الموجودين في مقار العمل أن يكونوا محصنين (محصن جرعتين، أو محصن جرعة واحدة، أو المحصن المتعافي) أو حصول العامل على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز مدى سحب العينة فيها عن 7 أيام.
وفق “أخبار 24”.