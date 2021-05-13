زوجة تشتكي زوجها بسبب عضها عند كل خلاف بينهم.. والقاضي للزوج: عضك كلب إن شاء الله

روى الكاتب مشعل السديري قصة خلاف بين زوجين وصل إلى المحاكم بعدما تسبب الزوج في أذى نفسي لزوجته، لفهمه الخاطئ لآية من القرآن الكريم.
وقال السديري في مقال بصحيفة “الشرق الأوسط” عن ملابسات القصة، إن امرأة اشتكت زوجها في المحكمة تقول إنه يقوم بإيذائها وعضها بشدة وعنف عند حدوث أي خلاف بينهما مما سبب لها الأذى النفسي والجسدي، وثبت فعلاً أنه عند كل خلاف معها يقوم بعضها حتى تتأدب على حد قوله.
وأضاف السديري أن القاضي سأله عن سبب هذا الفعل الغريب، فأجابه: بأن هذا جائز شرعاً استناداً إلى الآية (واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن)، فقال له القاضي: يا أيها الغبي تعمل نفسك مفسر زمانك؟!، معنى فعظوهن يعني انصحوهن وأرشدوهن، عضك كلب إن شاء الله… اذهب وخذ زوجتك ولا تكررها أبداً.
وأكد السديري، أنه ليس هناك بيت زوجية لا يخلو من اختلاف وجهات النظر، فليس هناك مشكلة إلا ولها حل، وإذا استعصى الحل فتسريح بإحسان، ويا دار ما دخلك شر. وفق “أخبار 24”.