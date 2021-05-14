بالفيديو.. أمير القصيم يشارك جيرانه في الحي الاحتفال بعيد الفطر المبارك

شارك أمير منطقة القصيم، الأمير فيصل بن مشعل، جيرانه في حي الصفراء بمدينة بريدة احتفال عيد الفطر المبارك، ضمن مبادرة “عيدنا في حينا”، الذي نظمه مركز لجنة التنمية الاجتماعية في مدينة بريدة.
وهنأ الأمير فيصل الأهالي بمناسبة عيد الفطر المبارك، كما شاركهم وجبة الإفطار وتبادل الأحاديث الودية معهم، وقدم الهدايا للأطفال، سائلاً الله تعالى أن يديم على المملكة نعمة الأمن والأمان والاستقرار.
وقال إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ركز على اللحمة الوطنية وتعزيزها وتنمية التكاتف والتآلف بين أبناء الوطن، مؤكداً على أن القصيم أطلقت مبادرة “تعزيز الهوية الوطنية”، والتي تنص على التماسك والمحبة، وزيارة الجيران، وأبناء الوطن كافة، والسؤال عنهم والاطمئنان عليهم.
يشار إلى أن مبادرة “عيدنا في حينا” قد انطلقت في قافلة من السيارات التراثية والكلاسيكية لتغطي أكثر من 100 موقع في منطقة القصيم.
#فيديو 🎥 | سمو #أمير_القصيم يشارك جيرانه في الحي فرحة #عيد_الفطر المبارك. #الاخبارية pic.twitter.com/RNk1Hur2Gu
— إمارة منطقة القصيم (@EmarahAlQassim) May 13, 2021
وفق “أخبار 24”.