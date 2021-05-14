ترك الإعلامي عبدالله الغنمي، جزءاً من إحدى حلقات برنامجه ليستكملها الطفل فراس السليمان، والذي كان الغنمي قد استضافه في برنامجه من قبل وأتاح له الفرصة لتقديم إحدى الفقرات.
ولعب الطفل فراس السليمان دور المذيع خلال حلقة أمس (الخميس) من برنامج “الراصد” على قناة “الإخبارية”، حيث قدم خلالها عدة فقرات حوارية عن طريقة الاحتفاء بالعيد قديماً.
وحاور الطفل هاتفياً جده حول أبرز ملامح العيد قديماً، حيث أوضح الأخير أن غالبية الأكلات في العيد بالماضي كانت شعبية تُصنع في المنازل. وفق “أخبار 24”.
وأجرى الطفل فراس أيضاً فقرة حوارية أخرى مع مُسن وزوجته حول مظاهر العيد قديماً، ومقدار العيدية التي كان يحصل عليها الأطفال حينها.
فيديو | مذيع #الراصد يترك الاستديو للمذيع الجديد#الراصد pic.twitter.com/Q4bbpyHNLr
— الراصد (@alraasd) May 13, 2021
فيديو | فراس يتحدث مع جده ويتفاعل مع أكلات العيد#الراصد pic.twitter.com/99o9npwsiu
— الراصد (@alraasd) May 13, 2021
فيديو | أبو فهد وأم فهد يتحدثان عن أكبر عيدية أخذوها في طفولتهم#الراصد pic.twitter.com/6pMfqWRIFq
— الراصد (@alraasd) May 13, 2021