بالفيديو.. مبتعثون بلندن يوزعون الهدايا على أطفال المملكة المُقيمين هناك احتفالاً بالعيد

نفذ مبتعثون في لندن، مبادرة جديدة لصنع أجواء من الألفة والمحبة بينهم وبين المواطنين المُقيمين هناك خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.
وقدم المبتعثون من خلال المبادرة التي حملت اسم “بسمتك عيدنا” وفقاً لـ”الإخبارية”، هدايا لأطفال المواطنين المُقيمين في لندن بمناسبة العيد.
ويواصل المبتعثون بالخارج إطلاق المبادرات الخيرية والاجتماعية؛ لتوطيد علاقاتهم بالمواطنين المُقيمين في تلك البلاد.
فيديو | أجواء من الألفة والمحبة يصنعها المبتعثون خارج #المملكة للإحتفال بـ #عيد_الفطر#الإخبارية pic.twitter.com/8uXLnaxLP8
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 13, 2021
وفق “أخبار 24”.