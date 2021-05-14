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أخبار محلية > بالفيديو.. مبتعثون بلندن يوزعون الهدايا على أطفال المملكة المُقيمين هناك احتفالاً بالعيد
14/05/2021   12:51 م

بالفيديو.. مبتعثون بلندن يوزعون الهدايا على أطفال المملكة المُقيمين هناك احتفالاً بالعيد

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نفذ مبتعثون في لندن، مبادرة جديدة لصنع أجواء من الألفة والمحبة بينهم وبين المواطنين المُقيمين هناك خلال الاحتفال بعيد الفطر المبارك.      

وقدم المبتعثون من خلال المبادرة التي حملت اسم “بسمتك عيدنا” وفقاً لـ”الإخبارية”، هدايا لأطفال المواطنين المُقيمين في لندن بمناسبة العيد.   

ويواصل المبتعثون بالخارج إطلاق المبادرات الخيرية والاجتماعية؛ لتوطيد علاقاتهم بالمواطنين المُقيمين في تلك البلاد.  

 

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. مبتعثون بلندن يوزعون الهدايا على أطفال المملكة المُقيمين هناك احتفالاً بالعيد

أخبار محلية
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