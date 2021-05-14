أدى جموع المصلين صلاة عيد الفطر المبارك أمس (الخميس) في جامع الملك فهد بالعاصمة البوسنية سراييفو، حيث بلغ مجموع المصلين أكثر من 10 آلاف مصل، وسط تطبيق البروتوكولات الصحية المعتمدة لدى البوسنة والهرسك.
ويعد جامع الملك فهد الذي تشرف عليه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة، واحداً من أكبر المشروعات الحضارية في منطقة البلقان، في منطقة كثافة سكانية تزيد على 90 ألف نسمة في قلب العاصمة سراييفو.
ويضم المسجد الذي افتتحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز عام 2000، مركزاً ثقافياً يشتمل على قاعة للمحاضرات تستوعب 300 شخص، ومكتبة مركزية تحتوي أكثر من 10,000 عنوان بشكل مبدئي مزودة بقاعات للاطلاع.
ويضم المسجد كذلك وحدات للبحث وخلايا استماع ونسخ للأشرطة السمعية والبصرية، ووحدة للحاسب الآلي ومعملاً لتعليم اللغة العربية، إضافة إلى المرافق والخدمات المساندة.
وفق “أخبار 24”.