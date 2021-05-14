“النيابة العامة” تُحذر مجدداً من إطلاق النار بالمناسبات.. وتوضح عقوبة ذلك

جددت النيابة العامة، التحذير من حمل الأسلحـة النارية أو إطلاق النار في الأماكن العامة أو المناسبات، مشددةً على أن قضايا إطلاق النار في المناسبات من الجرائم الكبيرة المُوجبة للتوقيف والعقوبات الجزائية المُغلظة.
وأوضحت النيابة العامة، أن كل مَن تثبت حيازته لسـلاح ناري فردي أو ذخيرة دون ترخيص يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 18 شهراً، وغرامة تصل إلى 6 آلاف ريال.
وأضافت أن كل مَن استخدم سلاحـه المُرخص في غير الغرض المُرخص له به، أو سمح لآخرين باستخدامه أو استعمال غيره للسلاح نتيجة إهماله يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى سنة، وغرامة مالية تصل إلى 5 آلاف ريال. وفق “أخبار 24”.