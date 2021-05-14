مواطن يطلق النار على آخر أمام منزله نتيجة خلافات عائلية في جازان.. و”الشرطة” تطيح به

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تمكنت شرطة منطقة جازان، من القبض على شخص أطلق النار على آخر أمام منزله نتيجة خلافات عائلية.
وأوضحت الشرطة أن الجاني مواطن في العقد الرابع من العمر، وقد عُثر بحوزته على السلاح الناري المستخدم في الجريمة.
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الخرج اليوم الصحيفة الاولي لأهالي الخرج