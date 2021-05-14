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أخبار محلية > مواطن يطلق النار على آخر أمام منزله نتيجة خلافات عائلية في جازان.. و”الشرطة” تطيح به
14/05/2021   12:50 م

مواطن يطلق النار على آخر أمام منزله نتيجة خلافات عائلية في جازان.. و”الشرطة” تطيح به

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تمكنت شرطة منطقة جازان، من القبض على شخص أطلق النار على آخر أمام منزله نتيجة خلافات عائلية.

وأوضحت الشرطة أن الجاني مواطن في العقد الرابع من العمر، وقد عُثر بحوزته على السلاح الناري المستخدم في الجريمة.

مواطن يطلق النار على آخر أمام منزله نتيجة خلافات عائلية في جازان.. و”الشرطة” تطيح به

أخبار محلية
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