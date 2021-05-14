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أخبار محلية > أمريكا تعلن التخلي عن إلزام ارتداء الكمامة للمحصنين ضد “كورونا”
14/05/2021   12:50 م

أمريكا تعلن التخلي عن إلزام ارتداء الكمامة للمحصنين ضد “كورونا”

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أعلنت مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها في أمريكا، اليوم (الخميس)، التخلي عن إلزامية ارتداء الكمامات للحاصلين على لقاح كورونا.

وأوضحت مديرة المراكز ومكافحتها روشيل والينسكي، أنه يمكن لأي شخص تم تطعيمه بالكامل المشاركة في الأنشطة الداخلية والخارجية، صغيرة كانت أم كبيرة، دون ارتداء كمامة أو احترام التباعد الجسدي.

وفي مراجعة سابقة، أعلنت مراكز السيطرة على الأمراض أن الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد فيروس كورونا، يمكنهم ممارسة الرياضة وحضور التجمعات الصغيرة في الهواء الطلق دون ارتداء الكمامة، لكنها ألزمتهم بارتدائها في كل الأماكن المغلقة. وفق “أخبار 24”.

أمريكا تعلن التخلي عن إلزام ارتداء الكمامة للمحصنين ضد “كورونا”

أخبار محلية
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