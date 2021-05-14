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أخبار محلية > شاهد.. مواطنات يروين تجربتهن بالعمل في مجال تقدير الحوادث المرورية
14/05/2021   12:50 م

شاهد.. مواطنات يروين تجربتهن بالعمل في مجال تقدير الحوادث المرورية

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روى عدد من المواطنات، تجربتهن بالعمل في مجال تقدير الحوادث المرورية من خلال الفحص وتقييم أضرار المركبات في جدة.

وقلن لـ”نشرة الرابعة” على قناة العربية، إنهن يعملن في هذا المجال منذ سنة، وإنهن في البداية لم يملكن الخبرة الكافية بهذا المجال ومع الممارسة أصبح الآن لديهن الخبرة في جميع التفاصيل الدقيقة.

وأوضحن أن عملهن هو فحص المركبات وتوثيق أضرارها والرفع بتقرير عن ذلك إلى الأقسام الأخرى، كما أكدن حبهن لعملهن بعد أن أصبحن متمكنات منه.

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. مواطنات يروين تجربتهن بالعمل في مجال تقدير الحوادث المرورية

أخبار محلية
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