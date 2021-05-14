شاهد.. مواطنات يروين تجربتهن بالعمل في مجال تقدير الحوادث المرورية

روى عدد من المواطنات، تجربتهن بالعمل في مجال تقدير الحوادث المرورية من خلال الفحص وتقييم أضرار المركبات في جدة.
وقلن لـ”نشرة الرابعة” على قناة العربية، إنهن يعملن في هذا المجال منذ سنة، وإنهن في البداية لم يملكن الخبرة الكافية بهذا المجال ومع الممارسة أصبح الآن لديهن الخبرة في جميع التفاصيل الدقيقة.
وأوضحن أن عملهن هو فحص المركبات وتوثيق أضرارها والرفع بتقرير عن ذلك إلى الأقسام الأخرى، كما أكدن حبهن لعملهن بعد أن أصبحن متمكنات منه.
#نشرة_الرابعة | #سعوديات يدخلن مجال تقدير #الحوادث_المرورية في السعودية من خلال الفحص وتقييم الأضرار@sultan_mr_ pic.twitter.com/VhBllPCH4c
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) May 13, 2021
وفق “أخبار 24”.