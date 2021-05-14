هذه الدول تحتفل بعيد الفطر اليوم الجمعة

تحتفل عدة دول حول العالم، بحلول عيد الفطر المبارك اليوم (الجمعة)، على عكس معظم الدول العربية والإسلامية التي بدأت الاحتفال بالعيد أمس (الخميس).
وأعلنت سلطنة بروناي عدم ثبوت رؤية هلال شوال يوم الأربعاء، وعليه كان الخميس المتمم لشهر رمضان والجمعة أول أيام عيد الفطر.
وأعلنت الجالية المسلمة في الهند أن الخميس هو المتمم لرمضان، والجمعة غرة شوال وأول أيام عيد الفطر.
كما أعلنت أستراليا عدم ثبوت رؤية الهلال الأربعاء، ليكون الخميس ختام رمضان، والجمعة أول أيام العيد.
وعلى المنوال ذاته، سار اتحاد الجمعيات الإسلامية النيوزيلندية الذي أكد عدم ثبوت رؤية الهلال في نيوزيلندا الأربعاء، وعليه فإن عيد الفطر فيها هو اليوم الجمعة 14 مايو.
وكانت كل من النيجر وساحل العاج ومالي والسنغال أعلنت أن رمضان هذا العام 29 يومًا، وبدأت أيام عيد الفطر فيها يوم الأربعاء الماضي. وفق “أخبار 24”.
في حين بدأت دول (الأردن، والإمارات، والبحرين، والجزائر، والسودان، والعراق، والكويت، والسعودية، واليمن، وإندونيسيا، وتركيا، وتونس، وسوريا، وفلسطين، وقطر، ولبنان، وليبيا، وماليزيا، ومصر، وموريتانيا، وسلطنة عمان، والمغرب، والجزائر)، الاحتفال بعيد الفطر المبارك الخميس.