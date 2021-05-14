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أخبار محلية > “الأرصاد”: لا تأثير مباشر للحالة المدارية في بحر العرب على أجواء المملكة
14/05/2021   12:53 م

“الأرصاد”: لا تأثير مباشر للحالة المدارية في بحر العرب على أجواء المملكة

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كشف المركز الوطني للأرصاد، عن آخر تطورات الحالة المدارية في بحر العرب، وتأثيراتها على أجواء المملكة.

وأوضح المركز أن الحالة المدارية في بحر العرب يتوقع خلال الـ48 ساعة القادمة أن تتسبب في أمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة وارتفاع في الأمواج، جنوب شرقي بحر العرب، وعلى السواحل الشرقية لجمهورية الهند.

وأشار إلى أن الحالة المدارية في بحر العرب ليس لها تأثير مباشر على أجواء المملكة.

وأكد أنه سيتم التنويه عن أي مستجدات للحالة في تقرير إلحاقي على موقع المركز ومنصاته على شبكات التواصل الاجتماعي. وفق “أخبار 24”.

“الأرصاد”: لا تأثير مباشر للحالة المدارية في بحر العرب على أجواء المملكة

أخبار محلية
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