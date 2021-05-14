أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان السماح بعودة الشيشة والمعسلات مع اقتصار دخول المقاهي على المحصنين وفق الحالة في “توكلنا” ابتداء من 5 شوال، وفق البروتوكولات الوقائية التي تم اعتمادها للمقاهي.
وشددت البروتوكولات على ترتيب الطاولات المتوفرة للاستخدام من قبل العملاء داخل أماكن تقديم خدمة الشيشة والمعسل بالمقهى بطريقة تضمن وجود مسافة لا تقل عن 3 أمتار بين الطاولات المختلفة في القاعة الواحدة، إضافة إلى تعطيل جلسة بين كل جلستين لضمان التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف بين العملاء.
واشترطت البروتوكولات التحصين للعاملين الموجودين في مقاهي تقديم الشيشة والمعسل، وفي حال رغبة المنشأة بوجود العامل غير المحصن في المقهى يتوجب حصوله على نتيجة سلبية للفحص المخبري PCR لا تتجاوز 7 أيام.
وفق “أخبار 24”.