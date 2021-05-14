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اخبار رياضية > النصر يفاضل بين قرارين قبل التخلي عن جونز
14/05/2021   9:55 م

النصر يفاضل بين قرارين قبل التخلي عن جونز

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أفادت مصادر، اليوم (الجمعة) بأن إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر تدرس مع المدرب البرازيلي مانو مينيز، موقف حراسة مرمى الفريق خلال الموسم المقبل.

وترفض إدارة النصر وفقاً لـ”الرياضية” التجديد مع الحارس الأسترالي، برادلي جونز، حيث لم تبد أي خطوة في هذا الاتجاه.

وأضافت المصادر، أن إدارة نادي النصر تفاضل بين التعاقد في الموسم الجديد، مع حارس أجنبي بدلاً من جونز، أو إعادة أمين بخاري المعار لنادي العين، في ظل وجود وليد عبدالله، ونواف العقيدي.

وينتهي عقد الحارس برادلي جونز مع نادي النصر، نهاية الموسم الجاري وباتت فرص بقائه ضعيفة للغاية.

النصر يفاضل بين قرارين قبل التخلي عن جونز

اخبار رياضية
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