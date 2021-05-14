تعرف على أحدث حصيلة لإصابات وضحايا كورونا حول العالم

أفادت إحصائية جديدة بإصابة أكثر من 161 مليون شخص حول العالم بفيروس كورونا، تُوفي منهم أكثر من 3.34 مليون شخص، وذلك منذ ظهوره في الصين في ديسمبر 2019م.
وأوضحت الإحصائية التي أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية، استنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن حكومات دول العالم، أن الوباء تسبب بإصابة أكثر من 161,081,960 شخصا، ووفاة 3,346,813 شخصًا على الأقل في جميع أنحاء العالم.
وتشير إلى تعافي الغالبية العظمى من الأشخاص الذين أُصيبوا بالمرض، رغم أن البعض استمر في الشعور بالأعراض بعد أسابيع أو حتى أشهر. وفق “أخبار 24”.
وشهد أمس (الخميس) تسجيل 13,797 وفاة إضافية، و752,620 إصابة جديدة في جميع أنحاء العالم، نتيجة كوفيد 19.
قائمة البلدان الخمسة الأكثر تضررًا من الوباء:
الولايات المتحدة: 584,487 وفاة – 32,852,998 إصابة.
البرازيل: 430,417 وفاة – 15,433,989 إصابة.
الهند: 262,317 وفاة – 24,046,809 إصابات.
المكسيك: 219,901 وفاة – 2,375,115 إصابة.
بريطانيا: 127,651 وفاة – 4,444,631 إصابة.