مواطن يهدي زوجته سيارة فارهة بمناسبة عيد الفطر وذكرى البيعة

أهدى مواطن بمحافظة محايل في منطقة عسير، زوجته، سيارة من نوع “مرسيدس”، وذلك بمناسبة عيد الفطر المبارك، وذكرى بيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
وأوضح حسن محمد عسيري، أنه اختار السيارة هدية لزوجته عائشة عبد الله، بغرض تشجيع أهالي منطقته على اتخاذ تلك الخطوة ودعم قيادة المرأة للسيارة، حيث ما زال البعض منهم يجد حرجا من قيادة امرأة في عائلته السيارة، لافتاً إلى أن تلك الهدية مناسبة لتتماشى مع رؤية السعودية 2030، وتمثل تقديرًا لكل امرأة.
وأبان أن زوجته من ذوي الاحتياجات الخاصة، إذ تعاني نفسيا نتيجة خطأ طبي بأحد المستشفيات، مشيراً وفقاً لـ”الوطن”، إلى أنها بالرغم من ذلك تستطيع القيادة، حيث قرر أن يهديها ليلة العيد تلك السيارة؛ من أجل رفع معنوياتها وتشجيعها على القيادة.