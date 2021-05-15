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أخبار محلية > “سيلفيات” مؤثرة لشاب مع والده كل عيد تنتهي بـ”سيلفي” له وحيداً
15/05/2021   8:48 ص

“سيلفيات” مؤثرة لشاب مع والده كل عيد تنتهي بـ”سيلفي” له وحيداً

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جذبت قصة شاب اعتاد نشر صور سيلفي تجمعه مع والده في عيد الفطر المبارك من كل عام رواد التواصل الاجتماعي، بعدما نشر هذا العام صورته وحيداً جراء وفاة والده.

ونشر الشاب عبدالله العصيمي هذا العام صورته بحسابه عبر “تويتر”، وحيداً تاركاً الجانب الآخر من الصورة فارغاً في إشارة إلى فقده والده، حيث أرفق بها تغريدة كتب فيها “جزء من الفرحة مفقود”.

واعتاد الشاب العصيمي في كل عام نشر صورة سيلفي تجمعه مع والده بمناسبة حلول عيد الفطر، طارحاً سؤاله الذي داوم عليه في كل مرة “أي سنة كنا فيها أحلى؟”.

وأبدى متابعون لحساب الشاب، تضامنهم وتعاطفهم معه لفقده والده، داعين الله أن يتغمد الأخير برحمته.

"سيلفيات" مؤثرة لشاب مع والده كل عيد تنتهي بـ"سيلفي" له وحيداً

وفق “أخبار 24”.

“سيلفيات” مؤثرة لشاب مع والده كل عيد تنتهي بـ”سيلفي” له وحيداً

أخبار محلية
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