نسعد بنشر أخباركم وايصال صوتكم للمسئول عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
أخبار محلية > خبير تغذية ينصح بتناول هذه الأطعمة للتغلب على ارتفاع ضغط الدم
15/05/2021   8:48 ص

خبير تغذية ينصح بتناول هذه الأطعمة للتغلب على ارتفاع ضغط الدم

+ = -
1275

نصح خبير تغذية روسي، مَن يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتناول أطعمة بعينها للمساعدة في خفضه.  

وأوضح خبير التغذية الدكتور ألكسندر ميروشينكوف، أن تلك الأطعمة تتضمن التفاح كونه يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول وضغط الدم الشرياني.  

ولفت وفقاً لوكالة “نوفوستي” الروسية، إلى أن هذه الأطعمة تشمل أيضاً البنجر لاحتوائه على نسبة جيدة من البكتين وأوكسيد النتريك، وكذلك المشمش المجفف لاحتوائه على ثلث حاجة الجسم من عنصر البوتاسيوم.  

وقدم نصيحة بإمكانية تناول سمك الرنجة للحصول منها على الأحماض الدهنية، إلى جانب الأطعمة التي تحتوي على بروتين نباتي مثل العدس والحمص والفاصوليا وغيرها. وفق “أخبار 24”.

خبير تغذية ينصح بتناول هذه الأطعمة للتغلب على ارتفاع ضغط الدم

أخبار محلية
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885153471.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.