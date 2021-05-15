خبير تغذية ينصح بتناول هذه الأطعمة للتغلب على ارتفاع ضغط الدم

نصح خبير تغذية روسي، مَن يعانون من ارتفاع ضغط الدم بتناول أطعمة بعينها للمساعدة في خفضه.
وأوضح خبير التغذية الدكتور ألكسندر ميروشينكوف، أن تلك الأطعمة تتضمن التفاح كونه يساعد على تخفيض مستوى الكوليسترول وضغط الدم الشرياني.
ولفت وفقاً لوكالة “نوفوستي” الروسية، إلى أن هذه الأطعمة تشمل أيضاً البنجر لاحتوائه على نسبة جيدة من البكتين وأوكسيد النتريك، وكذلك المشمش المجفف لاحتوائه على ثلث حاجة الجسم من عنصر البوتاسيوم.
وقدم نصيحة بإمكانية تناول سمك الرنجة للحصول منها على الأحماض الدهنية، إلى جانب الأطعمة التي تحتوي على بروتين نباتي مثل العدس والحمص والفاصوليا وغيرها. وفق “أخبار 24”.