استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي مسافريه بـ‏‏12 ألف وردة، تم إعدادها وتنسيقها في أماكن ‏استقبال المسافرين، بمناسبة عيد الفطر المبارك.‏

وكان وزير النقل، صالح الجاسر، قد تفقد مؤخرا مطار ‏الملك عبدالعزيز الدولي، واطمأن على جاهزيته ‏وخطّة التشغيل قبل موعد رفع تعليق السفر ‏الدولي للمواطنين المقرر يوم 17 مايو.‏

يُشار إلى أن قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى ‏خارج المملكة يدخل حيز التطبيق ابتداءً من ‏الساعة 1:00 من صباح يوم بعد غد (الإثنين)، ‏وذلك للمحصنين والمتعافين من فيروس كورونا، ‏ومن تقل أعمارهم عن 18 عامًا‎ شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة‎.

مطار الملك عبدالعزيز يستقبل مسافريه بـ12 ألف ‏وردة

مطار الملك عبدالعزيز يستقبل مسافريه بـ12 ألف ‏وردة

وفق “أخبار 24”.