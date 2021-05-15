استقبل مطار الملك عبدالعزيز الدولي مسافريه بـ12 ألف وردة، تم إعدادها وتنسيقها في أماكن استقبال المسافرين، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وكان وزير النقل، صالح الجاسر، قد تفقد مؤخرا مطار الملك عبدالعزيز الدولي، واطمأن على جاهزيته وخطّة التشغيل قبل موعد رفع تعليق السفر الدولي للمواطنين المقرر يوم 17 مايو.
يُشار إلى أن قرار رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة يدخل حيز التطبيق ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم بعد غد (الإثنين)، وذلك للمحصنين والمتعافين من فيروس كورونا، ومن تقل أعمارهم عن 18 عامًا شريطة أن يقدموا قبل السفر وثيقة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد-19) خارج المملكة.
وفق “أخبار 24”.