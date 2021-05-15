بالفيديو والصور.. الهلال يرفض هدايا الشباب.. ويتعادل مع الباطن إيجابياً

سقط فريق الهلال في فخ التعادل أمام نظيره الباطن، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 1-1، في إطار منافسات الجولة الـ 27 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسجل الفرنسي فايتيمبي غوميز الهدف الأول للهلال بعد مرور 18 دقيقة، مستغلا عرضية من الجانب الأيسر حولها بتصويبة مباشرة بقدمه اليمنى نحو شباك الباطن.
وتمكن محمد رايحي من إدراك التعادل لفريق الباطن في الدقيقة 29، بعدما حصل على الكرة بعد وسط الملعب وتقدم وسدد الكرة من على حدود منطقة الجزاء لتسكن شباك حارس مرمى الهلال.
وأجرى مدرب الهلال جوزيه مورايس تبديلين دفعة واحدة في الدقيقة 60 بدخول ناصر الدوسري وزميله سالم الدوسري، بدلا من كاريلو وفييتو.
وكاد سالم الدوسري يسجل الهدف الثاني للهلال في الدقيقة 71، بعدما حول كرة عرضية برأسه في اتجاه المرمى لولا براعة حارس الباطن الذي تصدى للكرة وأبعدها عن مرماه.
وخرج اللاعب محمد كنو في الدقيقة 80 ودخل بدلا منه زميله في الفريق صالح الشهري.
وأهدر الفرنسي بافيتيمبي غوميز ركلة جزاء في الدقيقة من الوقت بدل الضائع، بعدما سدد الكرة في العارضة ليحرم فريق الهلال من نقاط المباراة الثلاث. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، رفع فريق الهلال رصيده إلى 52 نقطة في المركز الأول بجدول ترتيب الدوري، بينما وصل رصيد الباطن إلى 30 نقطة.
وكان الشباب قد خسر مباراته أمام الاتفاق، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 3-4، ليفشل الهلال في استغلال تلك الهدية ويفرط في الفوز والابتعاد بصدارة ترتيب جدول الدوري.
د17′ هدف لـ الهلال! ⚽#غوميز يفتتح التسجيل#الهلال 1 : 0 #الباطن
#الهلال_الباطن
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/QH1lD32qKs
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 14, 2021
د29′ هدف لـ الباطن! ⚽#محمد_رايحي يسجل التعادل#الهلال 1 : 1 #الباطن
#الهلال_الباطن
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/ojjSjLz5ZL
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 14, 2021