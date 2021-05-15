بـ 9 لاعبين.. النصر يضرب العين بثنائية ويواصل الزحف نحو المربع الذهبي

حقق فريق النصر فوزًا غالياً على نظيره العين، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-0، في إطار منافسات الجولة الـ 27 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وتقدم المغربي عبدالرزاق حمدالله بالهدف الأول للنصر في الدقيقة 45 من ركلة جزاء، قبل أن يضيف نور الدين أمرابط الهدف الثاني في الدقيقة67.
وبتلك النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 42 نقطة، وبات على بعد نقطتين فقط من الوصول للمربع الذهبي، بينما تجمد رصيد العين عند 20 نقطة بالمركز الأخير.
أحداث المباراة
في الدقيقة 25 حاول خالد الغنام استخدام سلاح التصويب عن بعد، ليرسل كرة صاروخية لولا تصدى حارس العين الذي أبعد الكرة عن مرمى فريقه. وفق “أخبار 24”.
وترجم نور الدين أمرابط سيطرة فريقه لهدف أول في الدقيقة 27، بعد عرضية من الجانب الأيمن حولها بقدمه اليمنى في شباك العين.
ولجأ حكم المباراة لتقنية الفيديو لحسم قراره بشأن كرة أمرابط الذي رفع قدمه في وجه لاعب العين أثناء التسديد، ليستقر رأي الحكم على إلغاء الهدف ويستمر التعادل السلبي.
وسجل المهاجم عبد الرزاق حمدالله الهدف الأول لفريق النصر في الدقيقة 45 من ركلة جزاء سددها بنجاح.
وفي الدقيقة 54 حصل حمدالله على ركلة حرة مباشرة من على حدود منطقة جزاء العين، بعد مراوغة وتعرضه للسقوط بعد تدخل مدافع الباطن معه.
وتقدم حمدالله لتسديد الكرة، ليرسلها قوية وتمر أعلى الحائط البشري لكن العارضة تمنعها من المرور للشباك.
وقرر مدرب النصر مينيز الدفع باللاعب عبد الرحمن العبيد في الدقيقة 58 بدلا من اللاعب علي لاجامي الذي خرج من المباراة مصابًا.
وسجل نور الدين أمرابط الهدف الثاني لفريق النصر في الدقيقة 67 بعد تصويبة صاروخية أرضية لم يتمكن حارس العين من التصدي لها.
وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه لاعب النصر نور الدين أمرابط في الدقيقة 67 بعدما تدخل بعنف مع حارس العين، وحصل زميله في الفريق عبدالرحمن الدوسري على بطاقة حمراء أخرى في الدقيقة 89، ليكمل النصر المباراة بـ 9 لاعبين
د45′ هدف للنصر! ⚽
#عبدالرزاق_حمدالله يفتتح التسجيل
#العين 0 : 1 #النصر
#العين_النصر
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/eFOjrJdIjx
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 14, 2021
د67′ هدف للنصر! ⚽
#نورالدين_امرابط يُضيف الهدف الثاني
#العين 0 : 2 #النصر
#العين_النصر
🎥 — شاهد الهدف! 👇 pic.twitter.com/jNuyZucMuv
— القنوات الرياضية السعودية (@riyadiyatv) May 14, 2021