سيناريو مثير.. كيف يحقق الاتحاد لقب دوري المحترفين؟

يستعد فريق الاتحاد لمواجهة صعبة أمام نظيره ضمك، مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الـ 27 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وفي حال تمكن الاتحاد من تحقيق الفوز أمام ضمك، سيصل الفريق إلى 49 نقطة في المركز الثاني خلف الهلال المتصدر بـ 52 نقطة، ويتفوق على الشباب صاحب المركز الثالث برصيد 48نقطة.
وتعرض الشباب للخسارة أمام الاتفاق بنتيجة 3-4 وتعادل الهلال مع الباطن بنتيجة 1-1، ليجدد أمال الاتحاد في الفوز بلقب الدوري. وفق “أخبار 24”.
وفي حال خسارة الهلال في لقاء واحد فقط من أصل (3) ضد فرق الأهلي، التعاون والفيصلي ، بالتزامن مع انتصار الاتحاد في الـ4 المباريات المُتبقية له أمام كل من ضمك ، أبها ، العين ، النصر سيتوج بلقب دوري المحترفين.